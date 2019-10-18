Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов, входивший в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в "Енисее", поделился мнением о форварде "Крыльев Советов" Александре Соболеве, который ранее выступал за клуб из Красноярска.
"Понимали ли, в какого игрока может раскрыться Соболев? Конечно. Тем более он только раскрывается. Потенциал огромный, но знал, что в "Енисее" с такими данными не задержится, поэтому иногда халтурил.
Соболев чувствовал: конкуренция небольшая, степень доверия высокая. Лентяй по натуре, его надо постоянно раскачивать, мотивировать, прессовать. А габариты шикарные, чуть окрепнет, будет как Дзюба. Любит забивать дома, поддержка болельщиков для него важна. Оставалось подстёгивать, чтобы не расслаблялся. Дорос до сборной, молодец.
Гонор? А как же? Барнаульский, они такие. Частенько вся команда летела куда-нибудь эконом-классом, а Соболев бизнесом. Делал апгрейд через бонусную программу", — цитирует Титова "Матч ТВ".
Титов: Соболев - лентяй по натуре, его надо постоянно раскачивать, прессовать
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