М. Кержаков: видите, какой счёт? Что тут обсуждать? (видео)

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал крупную победу над "Ростовом" (6:1)

Фото: ФК "Зенит"

- Когда так игра складывается, ещё сильнее хочется сыграть на ноль?



- Да.



- Сильно расстроились?



- Нет. Главное, победа.



- Вираж сегодня скандировал вашу фамилию...



- Да, я слышал. Спасибо болельщикам, очень приятно.



- Ожидали, что счёт может так сложиться в игре против «Ростова»?



- Если честно, нет. Думал, игра будет более тяжелая. Опасные атаки «Ростова»? Видите, какой счёт? Что тут обсуждать? Сегодня был минимальный уровень вовлеченности вратаря в игру, как мне показалось.



- Основной вратарь «Зенита», давит ответственность?



- Опять нагнетаете. Не буду отвечать, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info



