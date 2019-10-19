- Когда так игра складывается, ещё сильнее хочется сыграть на ноль?
- Да.
- Сильно расстроились?
- Нет. Главное, победа.
- Вираж сегодня скандировал вашу фамилию...
- Да, я слышал. Спасибо болельщикам, очень приятно.
- Ожидали, что счёт может так сложиться в игре против «Ростова»?
- Если честно, нет. Думал, игра будет более тяжелая. Опасные атаки «Ростова»? Видите, какой счёт? Что тут обсуждать? Сегодня был минимальный уровень вовлеченности вратаря в игру, как мне показалось.
- Основной вратарь «Зенита», давит ответственность?
- Опять нагнетаете. Не буду отвечать, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
М. Кержаков: видите, какой счёт? Что тут обсуждать? (видео)
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал крупную победу над "Ростовом" (6:1)
Фото: ФК "Зенит"
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