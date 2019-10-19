Экс-футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о первом матче красно-белых под руководством нового главного тренера — Доменико Тедеско.
"Доменико Тедеско сделал очень много изменений в составе и тактике, но не сработало вообще ничего… Некоторые игроки едва ли не впервые вышли в стартовом составе, у молодежи мало что получалось, да и у опытных футболистов тоже. Тот же Бакаев оказался не на своей позиции и не показал того, что мы видели в предыдущих матчах. Или Тиль, который по непонятным причинам оказался в роли центрального нападающего. Впоследствии Тедеско попытался исправить свои недочеты с помощью замен, но было видно, что ему еще предстоит знакомиться с командой.
Пожалуй, ничейный исход стоит назвать удачей для "Спартака". Красно-белые за 90 минут не создали и половины моментов, какие были у казанцев, скажем, в начале встречи. Кроме того, "Рубин" в самой концовке и вовсе мог вырвать победу, и только удача позволила хозяевам не пропустить. С этой точки зрения "Спартаку" скорее повезло набрать очко, потому что был велик риск вообще остаться с пустыми руками.
Тем не менее удачным этот результат назвать нельзя, если взглянуть на турнирную таблицу. Даже с поправкой на то, что это был дебютный матч Тедеско. Все-таки внятной, обнадеживающей игры мы не увидели даже эпизодически. На своем поле "Спартак" отдал инициативу "Рубину" и едва избежал поражения — какие тут поводы для оптимизма? Не чувствовалось и того, что москвичи сбросили психологическое давление и "расправили крылья". Для этого нужна победа, но не верю, что мы увидим ее в следующем туре против "Локомотива", — цитирует Бубнова Sportbox.
Бубнов: Тедеско сделал очень много изменений, но не сработало вообще ничего
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