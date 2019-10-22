Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал крупную победу "Зенита" над "Ростовом" (6:1) в матче 13-го тура РПЛ.
"Победа "Зенита" действительно получилась безоговорочной. Как правило, у таких счетов несколько причин. Первая — быстрый гол. Вторая — хорошая реализация. Даже на соревнованиях уровня чемпионата мира мы говорим, что на один гол надо примерно три момента. У "Зенита" в этом смысле все было очень эффективно. Третья причина — особенность игры "Ростова". Этот клуб, как мы помним, начал чемпионат с ненадежной обороной. И сейчас это одна из самых пропускающих команд. В то же время успешно играют в атаке.
Мне кажется, у многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры. Сам я не особо понимаю, что такое атакующая игра. Любая игра должна предполагать отбор мяча. Какую атаку ты выстроишь, если не отбираешь мяч? Тренер Аркадьев пятьдесят лет назад говорил: как только мячом овладел соперник, ты должен перейти к обороне, это же не война. Вот это наши команды делают хуже. Они считают, что должны все время атаковать", — цитирует Гаджиева "Спорт день за днем".
Гаджиев: у многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры
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