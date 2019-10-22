» » Юрист: подаем апелляцию на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на Кейру 20 тысяч рублей

Юрист: подаем апелляцию на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на Кейру 20 тысяч рублей

Глава юридической компании Екатерина Гордон, представляющая интересы экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала, что сегодня, 22 октября, будет подана апелляция на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на бывшую супругу защитника "Сочи" Ивана Новосельцева сумму в размере 20 тыс. рублей.

"Сегодня подаем апелляцию на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на Катю сумму в размере 20 тысяч рублей. Цитирую: "Доказаны доходы, доказаны расходы, но сумма свыше 20 тысяч не является обоснованной". Вот так решила судья. Она говорит, что нет нуждаемости, но мы будем обжаловать", — сказала Гордон в беседе с Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Новосельцев Кейру
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Канделаки — о нападках Уткина: может быть, он хочет возглавить "Матч ТВ"
Ловчев: таких как Лев Яшин, не было и не будет
Вудворд: "Манчестер Юнайтед" должен выиграть АПЛ 1
Гильерме — о предстоящем матче с "Ювентусом": особенный вечер
16-летний андоррец попал в сборную страны благодаря своему голу в чемпионате Германии 1
Юрист: подаем апелляцию на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на Кейру 20 тысяч рублей 1
"Эти звери обварили его заживо". Сестра калининградского футболиста обвинила полицию в смерти брата 1
"Локомотив" показал форму, в которой сыграет против "Ювентуса" 2
Пеллегрини покинул пост главного тренера "Леганеса"
Эвра: я играл против Месси, но самым сложным соперником был Милнер
Гаджиев: у многих команд РПЛ есть перегиб в сторону атакующей игры 1
"Барселона" и "Реал" определят дату эль-класико до вечера вторника
Президент "Дженоа": Мотта ещё всех удивит
Джака назвал "хренью" слова Эвра, сравнившего "Арсенал" с командой детишек
Созин: Слуцкий нарушает некоторые правила игры, установленные РФС 11
Кажется, против «Юве» нет шансов. Но российские клубы умеют побеждать внезапно 8
"Навсегда в наших сердцах". Тульский "Арсенал" почтил память Льва Яшина
В Турции вратарь получил красную карточку на 13-й секунде матча 3
"Динамо" представило видео с Яшиным в роли супергероя из комиксов 3
Кейн: "Тоттенхэму" надо верить в себя и биться друг за друга
"Барселона" заплатила "Атлетико" € 15 млн по делу Гризманна. Клубы это отрицают
Почеттино — об увольнении: как видите, у меня нет седых волос, я не переживаю
Баринов: "Локомотив" прилетел в Турин только за победой 5
Правительство РФ выдало положительный отзыв на концепцию продажи пива на стадионах 8
Дуглас Сантос — о прогулке в костюме льва: было трудно побороть стыд, но результат потрясающий 3
Федотов приглашен на КДК РФС по мотивам скандала в матче "Оренбург" — "Крылья Советов" 2
Ярмоленко: футболистам "Вест Хэма" нужно сесть и подумать о своей игре
Стали известны номинанты на женский "Золотой мяч"
Ковач: на стороне "Олимпиакоса" в матче с "Баварией" будут переполненные трибуны
Шашков — о переигровке матча "Оренбург" — "КС": давайте полчемпионата переиграем
Все новости