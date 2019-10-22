Глава юридической компании Екатерина Гордон, представляющая интересы экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала, что сегодня, 22 октября, будет подана апелляция на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на бывшую супругу защитника "Сочи" Ивана Новосельцева сумму в размере 20 тыс. рублей.
"Сегодня подаем апелляцию на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на Катю сумму в размере 20 тысяч рублей. Цитирую: "Доказаны доходы, доказаны расходы, но сумма свыше 20 тысяч не является обоснованной". Вот так решила судья. Она говорит, что нет нуждаемости, но мы будем обжаловать", — сказала Гордон в беседе с Sport24.
Юрист: подаем апелляцию на решение судьи взыскивать в качестве алиментов на Кейру 20 тысяч рублей
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»