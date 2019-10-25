Защитник казанского "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью с "Уралом" (0:0).
"У нас было больше моментов, чем у "Урала", и если не забили, то, наверное, результат по игре. Хотелось бы выиграть. Некоторые моменты наши нападающие должны забивать. У нас была неудачная серия, затем победа над "Тамбовом", со "Спартаком" неплохой результат показали, и сейчас, я думаю, мы на правильном пути, движемся вперёд, в положительном русле всё у нас проходит. Мы контролировали игру, единственное, повторюсь, не хватило голов, чтобы три очка были у нас.
Вратари — главные герои матча? Ну да, можно выделить голкиперов и нашей команды, и вратаря "Урала". Юрий Дюпин хорошо нас спас, и голкипер "Урала" вытаскивал нужные мячи.
Провёл 90 минут, готов играть, очень рад, что появился на поле, спасибо тренерскому штабу, что доверяют мне место в стартовом составе, и я прикладываю усилия, стараюсь оправдывать их доверие ко мне. Я рад, что играю, и получаю положительные эмоции", - цитирует Сорокина ФК "Рубин".
Сорокин: "Рубин" на правильном пути. Мы движемся вперёд
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