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Сорокин: "Рубин" на правильном пути. Мы движемся вперёд

Защитник казанского "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью с "Уралом" (0:0).

"У нас было больше моментов, чем у "Урала", и если не забили, то, наверное, результат по игре. Хотелось бы выиграть. Некоторые моменты наши нападающие должны забивать. У нас была неудачная серия, затем победа над "Тамбовом", со "Спартаком" неплохой результат показали, и сейчас, я думаю, мы на правильном пути, движемся вперёд, в положительном русле всё у нас проходит. Мы контролировали игру, единственное, повторюсь, не хватило голов, чтобы три очка были у нас.

Вратари — главные герои матча? Ну да, можно выделить голкиперов и нашей команды, и вратаря "Урала". Юрий Дюпин хорошо нас спас, и голкипер "Урала" вытаскивал нужные мячи.

Провёл 90 минут, готов играть, очень рад, что появился на поле, спасибо тренерскому штабу, что доверяют мне место в стартовом составе, и я прикладываю усилия, стараюсь оправдывать их доверие ко мне. Я рад, что играю, и получаю положительные эмоции", - цитирует Сорокина ФК "Рубин".


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Теги: Сорокин Рубин Урал
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