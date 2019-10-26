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Варга: Гончаренко — лучший тренер современности, и Гинер это прекрасно понимает

Венгерский футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
"Разница между ЦСКА и "Ференцварош" — 8:1, но ЦСКА не смог реализовать моменты, а "Ференцварош" свой один забил. Но тренер здесь сделал все, что мог: замены, подсказки.

Я слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в "Ливерпуль", то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает. Тот факт, что Гончаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провёл играл. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Гончаренко", — передаёт слова агента "Чемпионат".

Напомним, в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл венгерскому "Ференцварошу" со счётом 0:1.


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Теги: Варга Гончаренко Гинер ЦСКА
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