Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, известный в России по выступлению за московское "Динамо", рассказал, как отреагировал на нереализованный пенальти Федором Смоловым в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018, а также высказался по самому игроку, с которым выступал в столичной команде.
"Ха! Ну, я хорошо его знал. Был счастлив, что Хорватия выиграла, но мне было жаль Россию.
Помню Смолова еще молодым — у него была хорошая техника. Думаю, он до сих пор на уровне, но играет немного по-другому. Это естественно, когда футбол перестает быть только развлечением.
У нас тогда была хорошая команда, но не хватало организации. Так бывает: когда ты меняешь состав, это всегда немного шок. Вот и тогда денег было потрачено много, а результата не было", - цитирует Шильдефельда Sport24.
Шильденфельд: помню Смолова молодым - у него была хорошая техника
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