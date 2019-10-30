Отскочили. "Уфа" должна была выбивать ЦСКА из кубка, но "армейцам" повезло победить

Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Тренеры провели массовую ротацию. Классика для кубка

"Уфа" была лучше в первом тайме

"Уфа" была лучше и во втором тайме

ЦСКА наказал "Уфу" за расточительность. Вышедшие на замену создали высококлассный гол

Кубок России

1/8 финала



ЦСКА - "Уфа" 1:0

Гол: Бийол, 90+3