Отскочили. "Уфа" должна была выбивать ЦСКА из кубка, но "армейцам" повезло победить

Тренеры провели массовую ротацию. Классика для кубка
Матч 1/8 финала кубка России был возможностью прервать неудачные серии для каждой из команд. ЦСКА нужно было завершать свой "черный" октябрь на положительной ноте. "Уфе", безусловно, хотелось вспомнить вкус победы, который она не ощущала с предыдущей кубковой встречи против "Чайки". В общем, успех был чрезвычайно важен для обеих сторон. Но результативного футбола, конечно, никто не ожидал - с забитыми голами и у тех, и у других в последнее время тяжко.
Да еще и погодные условия в конце октября никак не способствуют результативности. Москву окутал снег, и временами он шел очень интенсивно. Возможно, именно он в паре с будним днем стал причиной низкой посещаемости. Если на игре с "Динамо" на "ВЭБ Арене" было 20 тысяч болельщиков, то сегодня это число по ощущениям было минимум раза в 2 меньше. Но здесь снова надо вспомнить о результатах ЦСКА и осознать, что они почти наверняка сказались на желании у ряда фанатов пропустить матч.
Оба тренера сделали много изменений в своих составах по сравнению с последней игрой в чемпионате. Гончаренко оставил в основе лишь 4 игроков - отдых получили Акинфеев, Влашич, Чалов и другие. Евсеев был чуть менее радикален, но только лишь чуть. Вадим Валентинович поменял ровно половину полевых игроков. Забавно, кстати, что на сегодняшний матч наставник "Уфы" давал установку в отеле - гости боялись попасть под влияние столичных пробок и сделали все заранее.
"Уфа" была лучше в первом тайме
Впрочем, никаких задержек не случилось. Все действующие лица прибыли на стадион вовремя, и стартовый свисток прозвучал ровно в 7 часов вечера. Жаль, правда, что между ним и первым более-менее опасным моментом прошла половина тайма. ЦСКА и "Уфа" действовали в неспешном темпе. Хозяева контролировали мяч, гости ждали шанса для контратаки. И надо отметить, что задумки Евсеева сработали лучше. Чем запомнились в первые 45 минут "армейцы"? Ударами с линии штрафной от Бистровича и Сигурдссона, да и активностью Ахметова и Нисимуры.
А чем запомнились "уфимцы"? Выход 1 на 1, два опасных удара, опасно разыгранный штрафной. Солидный набор. Вопросы только к реализации. Алиев сначала слишком уж бездарно провел рандеву с Помазуном, а затем немного неточно пробил из выгодной позиции. Кротов недостаточно сильно пустил мяч в пустые ворота и позволил Шарлии успеть выбить его. Отметим, кстати, что во всех этих моментах со знаком "минус" отличился Дивеев - он позволял себе выключаться из борьбы раньше времени и грубо ошибался в передачах.
"Уфа" была лучше и во втором тайме
После перерыва не изменилось практически ничего. Дивеев продолжал играть безответственно. На 58-й минуте Кротов оббежал его без каких-либо проблем и создал отличный голевой момент для Алиева. В атаке ЦСКА испытывал проблемы, и начинались они фактически еще при выходе со своей половины поля. "Уфа" резко контратаковала, но ни на секунду не забывал про плотность и стройность рядов в обороне. В попытке проломить "башкирскую" стену Гончаренко выпустил на поле основного нападающего - Чалова. Ну, и Бийола вместе с ним, который вышел на позицию едва ли не полноценного второго форварда.
Не сказать, что с выходом свежих футболистов игра невероятно взбодрилась. Нет. Скорее даже наоборот - она успокоилась. Но, как выяснилось, только лишь для того, чтобы подарить нам каскад всплесков в концовке матча. Началось все минуте на 80-й, когда удар Чалова из района 11-метровой отметки в последний момент заблокировали защитники, а удар Бийола с острого угла самоотверженно отбил Беленов. Продолжилось через несколько десятков секунд, когда словенец заставил вратаря "Уфы" отбить на угловой летящий под перекладину мяч.
После этого, как и в конце первого тайма, убойные моменты стали создавать уже гости. Они упустили еще один выход 1 на 1 - Помазун в блестящем стиле не дал забить Бизяку. Затем "уфимский" словенец бил уже с менее выгодной позиции и совсем немного промахнулся мимо ворот. Казалось, что "Уфа" не воспользовалась отличными шансами закончить все в основное время. Но оказалось, что она лишила себя надежды на успех, ведь спустя несколько мгновений закончил все в основное время другой словенец - "армейский".
ЦСКА наказал "Уфу" за расточительность. Вышедшие на замену создали высококлассный гол
Яка Бийол воспользовался шикарным разрезающим пасом Влашича (хорват вышел на поле минут за 5 до этого), использовал что-то похожее на финт Зидана при обработке мяча и уверенно пробил в угол. Очень породистый гол. Евсеев сразу после него отправился в раздевалку - а что ему еще было делать? Его команда к 93-й минуте могла вести в счете и 1:0, и 2:0, а то и больше. Но вместо этого она пропускает за секунды до конца и вылетает из кубка. Надо извлекать урок. А игру ЦСКА лучше всего характеризуют слова Гончаренко - "кроме победы и того, что многие игроки получили практику, сегодня тяжело что-то отметить".
Кубок России
1/8 финала
ЦСКА - "Уфа" 1:0
Гол: Бийол, 90+3
1/8 финала
ЦСКА - "Уфа" 1:0
Гол: Бийол, 90+3
ЦСКА: Помазун, Щенников, Дивеев, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Ахметов (Бийол, 64), Обляков (Влашич, 87), Бистрович, Сигурдссон, Нисимура (Чалов, 61)
"Уфа": Беленов, Аликин, Неделчару, Табидзе, Сухов, Терентьев, Карп, Фомин, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Кротов (Козлов, 69)
Предупреждения: Неделчару, 60, Аликин, 66