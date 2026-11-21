- Отлегло. Я два или три месяца не забивал. Постоянно домой приходил и нервничал. Меня жена, мама, брат и дети успокаивали. Меня чуть съедало изнутри, но спасибо моей большой семье.
Очень важно было забить, потому что надо мной уже начали прикалываться, что я лучший нападающий оборонительного плана, - цитирует игрока "Матч ТВ".
Сулейманов забил второй мяч "Ростова" в игре с самарцами, отличившись на 60-й минуте. После этой победы команда Дмитрия Кириченко имеет в активе 22 очка и занимает шестое место в РПЛ.