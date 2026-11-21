Форвард "Ростова" Тимур Сулейманов признался, что тяжело переживал отсутствие голов, а партнёры по команде уже начали шутить над его результативностью.

Фото: ФК "Ростов"

Очень важно было забить, потому что надо мной уже начали прикалываться, что я лучший нападающий оборонительного плана, - цитирует игрока "Матч ТВ"

Нападающий прервал безголевую серию в матче 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:0). До этой встречи Сулейманов не отличался в чемпионате с августа.- Отлегло. Я два или три месяца не забивал. Постоянно домой приходил и нервничал. Меня жена, мама, брат и дети успокаивали. Меня чуть съедало изнутри, но спасибо моей большой семье.Сулейманов забил второй мяч "Ростова" в игре с самарцами, отличившись на 60-й минуте. После этой победы команда Дмитрия Кириченко имеет в активе 22 очка и занимает шестое место в РПЛ.