- У нас тяжелое поле. Долго шли дожди. Мы здесь накануне тренировались. К сожалению, много общаемся с агрономами. Поле у нас оставляет желать лучшего.
Полем нужно заниматься или менять его. Это причина высокого травматизма, - цитирует Кириченко "Матч ТВ".
Вчера, 20 ноября, "Ростов" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. По итогам 15 сыгранных туров команда Дмитрия Кириченко располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.