- Реальные шансы у всех претендентов на титул. Не хочу загадывать по поводу места "Спартака" по итогам сезона. Чемпионат у нас делится на две части - осеннюю и весеннюю. А главная часть - весенняя.
И здесь все зависит от того, кого купят зимой и как в эту паузу подготовятся, - сказал Глушаков "Матч ТВ".
После 14 туров "Спартак" с 29 очками занимает третье место в РПЛ. Следующий матч команда Хуана Карседо проведёт 22 ноября на выезде против махачкалинского "Динамо". Начало - в 16:30 по московскому времени.