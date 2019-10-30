Четыре гола на пути к четвертьфиналу. «Зенит» разгромил «Томь» и опробовал резервистов

«Зенит» стал очередным четвертьфиналистом Кубка России. В Санкт-Петербурге «сине-бело-голубые» разобрались с «Томью», сделав это пугающе легко. Rusfootball.info — о борьбе «Зенита» на третьем фронте.

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