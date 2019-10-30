Четыре гола на пути к четвертьфиналу. «Зенит» разгромил «Томь» и опробовал резервистов

«Зенит» с борьбой за чемпионство в РПЛ и выход в плей-офф Лиги чемпионов вряд ли рассматривал Кубок России в качестве одного из приоритетных турниров. Тренерский штаб «Зенита» явно указал на приоритеты, выпустив в стартовом составе целую группу резервистов. Например, дебютировать за «Зенит» предстояло Александру Васютину, вернувшемуся в Россию из скандинавского вояжа.
Также в старте появился Игорь Смольников, который в последнее время потерял статус неприкасаемого. Могли вспомнить болельщики лицо Маттиаса Краневиттера, сросшегося с лавкой запасных в «Зените». И, конечно, впечатлило отсутствие чистых нападающих: Артём Дзюба не попал в заявку, а Сердар Азмун остался в резерве.
Расчёт тренерского штаба «Зенита» сработал. Футболисты, редко получающие игровую практику, показали запредельную мотивацию. Уже на 13-й минуте Игорь Смольников сыграл, как крайний нападающий, ворвался в штрафную и отправил мяч в ворота под углом.
Лунёв может присесть надолго
Дебют Александра Васютина получился ярким. Голкипер «Зенита» не так часто вступал в игру, но всё равно сорвал овации «Газпром Арены». Вратарь питерцев в концовке первого тайма стал настоящим героем, отразив удар в упор игрока «Томи». После непонятного провала в штрафной Ислам Тлупов оказался во вратарской и пытался протолкнуть мяч в ворота. В итоге нападающий угодил в лоб Васютину. Конечно, стоит говорить и о везении, но всё равно вратарь занял правильную позицию, максимально расширив занимаемую площадь.
Суперспасение (головой) Александра Васютина!#ЗенитТомь pic.twitter.com/tE7Meii9ay— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 30, 2019
Да, пока говорить о перспективах Васютина рано, но уже очевидно, что у Андрея Лунёва появился ещё один конкурент. Учитывая невнятную игру Лунёва, за него немного боязно. Как бы он надолго не выпал из стартового состава команды.
После убойного момента Тлупова «Томь» словно затормозила. После этого сибиряки атаковали инерционно, не слишком упорствуя в атаке. Были угловые и стандарты, но, в целом, гости не наиграли даже на один мяч.
Карнавал на «Газпром Арене»
Зато «Зенит» во втором тайме заиграл ярко и весело. Поспособствовала этому усталость соперника, который начал рисковать. Футболисты «Томи» то и дело не успевали в оборону, а перед питерцами появлялось огромное пространство. Не воспользоваться таким шикарным подарком было просто нельзя.
По сути, второй гол всё решил. На 56-й минуте Алексей Сутормин получил мяч в чужой штрафной и от угла классно пробил под перекладину. Обводящий удар получился отличным, но, как показалось, голкипер «Томи», проводивший один из лучших матчей в жизни, в этом эпизоде немного потерял ворота.
? Алексей Сутормин удвоил преимущество «Зенита» в матче против «Томи».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? #ЗенитТомь на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/3vmoDnTmj3
После второго мяча команды начали проводить замены. «Зенит» предоставил отдых Юрию Жиркову, которого заменил Вячеслав Караваев. Затем поле покинули Ярослав Ракицкий и Роберт Мак. На 66-й минуте Александр Ерохин забил после углового, а в концовке Азмун и Олег Шатов начали разрывать оборону соперника. Только за последние 10-15 минут «Зенит» создал столько моментов, что их бы хватило на разгром.
? Олег Шатов установил окончательный счет матча #ЗенитТомь #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/eSWmilO2Lk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
Точку в матче поставил Шатов, передавший привет Фёдору Смолову, который недавно призвал того играть в мини-футбол. На 81-й минуте Шатов вышел один на один после роскошной передачи Азмуна и черпаком перебросил мяч через голкипера.
Дальше — Грозный
«Зенит» очень уверенно довёл дело до победы. Теперь в 1/4 финала питерцев ждёт встреча с «Ахматом», который пытается спасти сезон успешным выступлением в Кубке России. Безусловно, этот тест будет куда более сложным, но вряд ли «Зенит» провалиться, да и играют на этой стадии уже дома и в гостях, поэтому аутсайдерам становится сложнее.
Олимп — Кубок России
1/8 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 4:0 (1:0)
Голы: Смольников, 13 (1:0). Сутормин, 56 (2:0). Ерохин, 66 (3:0). Шатов, 81 (4:0).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Васютин, Смольников, Осорио, Ракицкий (Прохин, 72), Жирков (Караваев, 57), Шатов, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Мак (Азмун, 75), Сутормин.
«Томь» (Томск): Сиукаев, Пенчиков, Шумских, Каккоев, Шурыгин, Сасин (Мануйлов, 62), Калинский, Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Казанков (Леонов, 84), Тлупов.
Предупреждение: Казанков, 40.
Судьи: Панин (Дмитров). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).
30 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».