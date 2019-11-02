- Центральная игра тура оправдала ваши ожидания?
- Как я и предполагал, так оно и произошло: тяжелый для обеих команд матч получился. Надо отметить, что оба соперника с пониманием и большой ответственностью отнеслись к этой встрече. "Зениту" нужно было добиться в домашнем матче победы и оторваться от преследователей, а ЦСКА реабилитироваться за последние неудачи и влезть в группу, которая пытается биться за европейскую зону. Хозяева больше внимания уделили обороне. Обращает внимание на себя то, что центральными хавбеками у ЦСКА играли Бийол и Бистрович, которые более квалифицированно действуют в обороне, нежели Ахметов и Обляков. "Зенит" больше атаковал и владел мячом, но армейцы довольно агрессивно контратаковали. В одном из таких выпадов Влашич воспользовался ошибкой центральных защитников соперника и забил мяч. А дальше все шло к тому, что "Зенит" пытался вскрыть оборону ЦСКА, а гости удержать это скользкое преимущество в счете.
- И не смогли удержать его, потому что остались в меньшинстве?..
- Да, вдесятером против такой армады, как "Зенит", трудно играть. Конечно же, и силы уже стали покидать игроков ЦСКА, и психологически было непросто. Поэтому гости стали допускать ошибки. Да и "Зенит" начал мощно искать ходы к воротам соперника. Ерохин воспользовался прострелом Дзюбы и сделал счет равным. Однако при этом у армейцев еще были моменты, чтобы выйти вперед. Влашич, например, еще мог гол забить.
- То есть результат "дерби двух столиц", не совсем закономерен?
- Так как "Зенит" довольно долго имел численное преимущество, то, конечно, надо сказать, что он потерял очки в этом матче. При этом я бы отметил действия армейцев, которые и хорошо оборонялись, и были очень дисциплинированы.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Игнатьев: учитывая, что "Зенит" имел численное преимущество, он потерял очки
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (1:1).
Фото: mk.ru
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