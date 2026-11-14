Теннисист Медведев оценил путь Сафонова от запасного до основного вратаря "ПСЖ"

- Я люблю футбол, поэтому было забавно видеть, как поначалу он был за спиной Доннаруммы и думал: "Ладно, я все равно никогда не сыграю". Потом Доннарумму заменили на Шевалье, он все еще оставался вторым номером.
И я видел, как он становится номером один и сейчас является, по моему мнению, если не лучшим, то одним из лучших вратарей в мире. Это вдохновляет, - приводит слова Медведева Actu Foot.
Сафонов перебрался в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. За это время российский вратарь провёл 60 матчей за парижан во всех турнирах.