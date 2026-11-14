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Теннисист Медведев оценил путь Сафонова от запасного до основного вратаря "ПСЖ"

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что восхищается карьерой голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
Он отметил, что его вдохновляет путь соотечественника от запасного вратаря до основного игрока парижской команды.

- Я люблю футбол, поэтому было забавно видеть, как поначалу он был за спиной Доннаруммы и думал: "Ладно, я все равно никогда не сыграю". Потом Доннарумму заменили на Шевалье, он все еще оставался вторым номером.

И я видел, как он становится номером один и сейчас является, по моему мнению, если не лучшим, то одним из лучших вратарей в мире. Это вдохновляет, - приводит слова Медведева Actu Foot.

Сафонов перебрался в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. За это время российский вратарь провёл 60 матчей за парижан во всех турнирах.

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