Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Волга Ул
16:30
ТорпедоНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Косово
17:00
ИзраильНе начат
Норвегия
20:00
УэльсНе начат
Грузия
20:00
ВенгрияНе начат
Румыния
22:45
ПольшаНе начат
Швеция
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Северная Ирландия
22:45
УкраинаНе начат
Австрия
22:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаИдёт

Экс-хабек "Зенита" Денисов: желаю всем, кто умеет попадать по мячу, уезжать в Европу

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов призвал нынешних игроков попробовать свои силы зарубежом.
Фото: Getty Images
"Я просто пожелаю всем ребятам, которые умеют по мячу попадать на сегодняшнем уровне, уезжать в Европу. Это 100%.

Некоторые у нас уезжают, и они правильно делают, потому что ты жертвуешь всем, жизнью, чтобы играть в Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Батраков правильно сделал? Да, конечно, он все правильно сделал. Конечно", - сказал Денисов.

Минувшим летом атакующий полузащитник сборной России Алексей Батраков покинул московский "Локомотива" и продолжил свою карьеру в "Галатасарае". Турецкий клуб заплатил за 21-летнего игрока 25 миллионов евро.

В составе турецкой команды 21-летний Батраков забил 2 мяча и сделал 4 результативных паса в 9 матчах национального чемпионата. Также российский хавбек записал на свой счет четыре забитых гола в 4 играх Лиги чемпионов.

Источник: "Спорт день за днем"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится