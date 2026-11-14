Экс-хабек "Зенита" Денисов: желаю всем, кто умеет попадать по мячу, уезжать в Европу

"Я просто пожелаю всем ребятам, которые умеют по мячу попадать на сегодняшнем уровне, уезжать в Европу. Это 100%.
Некоторые у нас уезжают, и они правильно делают, потому что ты жертвуешь всем, жизнью, чтобы играть в Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Батраков правильно сделал? Да, конечно, он все правильно сделал. Конечно", - сказал Денисов.
Минувшим летом атакующий полузащитник сборной России Алексей Батраков покинул московский "Локомотива" и продолжил свою карьеру в "Галатасарае". Турецкий клуб заплатил за 21-летнего игрока 25 миллионов евро.
В составе турецкой команды 21-летний Батраков забил 2 мяча и сделал 4 результативных паса в 9 матчах национального чемпионата. Также российский хавбек записал на свой счет четыре забитых гола в 4 играх Лиги чемпионов.
Источник: "Спорт день за днем"