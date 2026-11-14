Радимов предположил, как разрешится конфликт Глушенкова со сборной России

- То, что один из лучших футболистов страны не едет в сборную, - момент не очень. Это понятно.
Знаешь, как это всё решится? Первый же матч они между собой сыграют, Круговой поговорит с Глушенковым, и всё. А потом Карпин вызовет Глушенкова на сборы, посадит один на один, выскажет ему в лицо. И всё встанет на свои места, и Глушенков будет играть. Ничего страшного! - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".
Нападающий "Зенита" не получил вызов на ноябрьские товарищеские матчи сборной. Сообщалось, что игроки сборной России были недовольны тем, как Глушенков выкладывается в матчах.