Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Волга Ул
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Косово
0 - 0 0 0
Израиль2 тайм
Норвегия
20:00
УэльсНе начат
Грузия
20:00
ВенгрияНе начат
Румыния
22:45
ПольшаНе начат
Швеция
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Северная Ирландия
22:45
УкраинаНе начат
Австрия
22:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
4 - 1 4 1
Арсенал ТулаЗавершен

Раскрыто, как действует Галактионов в ситуации с "Локомотивом" - источник

Стали известны последние новости по ситуации с Михаилом Галактионовым и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, Галактионов в очередной раз не посетил тренировку красно-зеленых, занятие провели помощники. Сейчас специалист сфокусировался на продлении лицензии PRO-УЕФА, которая истекает в конце 2026 года. Отмечается, что на данный момент он продолжает числиться главным тренером "Локомотива".

Михаил Галактионов возглавил "железнодорожников" в ноябре 2022 года. Всего под его руководством футболисты провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. Контракт с российским специалистом рассчитан до конца декабря 2028 года.

6 ноября председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных заявил, что Галактионов покидает пост главного тренера. После этого в СМИ появилась информация, что в "Локомотиве" не хотят платить специалисту неустойку, поэтому официально он пока не уволен.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится