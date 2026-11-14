Как сообщает источник, Галактионов в очередной раз не посетил тренировку красно-зеленых, занятие провели помощники. Сейчас специалист сфокусировался на продлении лицензии PRO-УЕФА, которая истекает в конце 2026 года. Отмечается, что на данный момент он продолжает числиться главным тренером "Локомотива".
Михаил Галактионов возглавил "железнодорожников" в ноябре 2022 года. Всего под его руководством футболисты провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. Контракт с российским специалистом рассчитан до конца декабря 2028 года.
6 ноября председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных заявил, что Галактионов покидает пост главного тренера. После этого в СМИ появилась информация, что в "Локомотиве" не хотят платить специалисту неустойку, поэтому официально он пока не уволен.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Раскрыто, как действует Галактионов в ситуации с "Локомотивом" - источник
Стали известны последние новости по ситуации с Михаилом Галактионовым и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"