Павлюченко - о поездке к Аршавину в Лондоне: пригрозили сжечь машину

- Однажды я поехал в гости к Андрею Аршавину, который жил в районе "Арсенала". Я знал, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" - это как "Спартак" и ЦСКА, но не думал, что в Лондоне всё настолько жёстко. Только припарковал машину и вышел, как подходит толпа местных фанатов: "Ты чего сюда приехал? Это наш район, а ты из "Тоттенхэма".
Трогать не стали, но пригрозили сжечь машину. К счастью, всё обошлось, но больше я в тот район ни ногой, - рассказал Павлюченко в "Царском подкасте".
Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. Аршавин защищал цвета "Арсенала" с 2009 по 2013 год.