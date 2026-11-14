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Павлюченко - о поездке к Аршавину в Лондоне: пригрозили сжечь машину

Экс-форвард "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко вспомнил неприятный случай во время выступлений в Англии.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист рассказал, как болельщики "Арсенала" угрожали сжечь его автомобиль, когда он приехал в гости к Андрею Аршавину в Лондоне.

- Однажды я поехал в гости к Андрею Аршавину, который жил в районе "Арсенала". Я знал, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" - это как "Спартак" и ЦСКА, но не думал, что в Лондоне всё настолько жёстко. Только припарковал машину и вышел, как подходит толпа местных фанатов: "Ты чего сюда приехал? Это наш район, а ты из "Тоттенхэма".

Трогать не стали, но пригрозили сжечь машину. К счастью, всё обошлось, но больше я в тот район ни ногой, - рассказал Павлюченко в "Царском подкасте".

Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. Аршавин защищал цвета "Арсенала" с 2009 по 2013 год.

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