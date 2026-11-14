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Норвегия обыграла Уэльс в матче Лиги наций

Сборная Норвегии одержала домашнюю победу над Уэльсом в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
УЕФА
Матч завершился со счётом 3:1 в пользу норвежской команды.

Лига наций УЕФА

Лига А. Группа 4. 5 тур

Голы: Нуса, 59, Шельдеруп, 68, Холанд, 88 (пен) - Брукс, 79.

Норвегия: Сельвик, Меллер Вольф (Эстигор, 90+2), Хеггем, Айер, Рюэрсон (Педерсен, 85), Берге, Нуса, Осгор (Берг, 66), Эдегор (Хорн Мюхре, 90+2), Бобб (Шельдеруп, 66), Холанд.

Уэльс: Дарлоу, Дасилва, Дэвис, Родон, Уильямс (Робертс, 72), Джонсон, Каллен (Колуилл, 72), Ампаду, Джеймс (Брукс, 72), Кумас (Харрис, 64), Уилсон.

Предупреждения: Ампаду, 16, Робертс, 86, Уилсон, 87.

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