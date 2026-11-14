Голы Абдулкадырова, Лусиано и Воронова помогли ЦСКА разгромить тульский "Арсенал"

Фото: ПФК ЦСКА

Защитник Джамал Абдулкадыров вывел "армейцев" вперед на 53-й минуте игры. На 61-й минуте отличился форвард Лусиано Гонду, однако спустя всего минуту тульская команда отыграла один гол. Точный удар 19-летнего игрока обороны красно-синих Павла Филюшина на 72-й минуте вернул разницу в счете, а нападающий Максим Воронов поставил точку в матче за четыре минуты до конца основного времени.: Абдулкадыров, 53, Лусиано, 61, Филюшин, 72, Воронов, 86 - Горбунов, 62.: Тороп, Рейс, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Кармо, Фиров, Козлов, Алвес, Олейников, Мусаев, Лусиано.