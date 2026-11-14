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ЦСКА
4 - 1 4 1
Арсенал ТулаЗавершен

Голы Абдулкадырова, Лусиано и Воронова помогли ЦСКА разгромить тульский "Арсенал"

ЦСКА крупно выиграл у "Арсенала" в контрольном матче (4:1).
Фото: ПФК ЦСКА
Защитник Джамал Абдулкадыров вывел "армейцев" вперед на 53-й минуте игры. На 61-й минуте отличился форвард Лусиано Гонду, однако спустя всего минуту тульская команда отыграла один гол. Точный удар 19-летнего игрока обороны красно-синих Павла Филюшина на 72-й минуте вернул разницу в счете, а нападающий Максим Воронов поставил точку в матче за четыре минуты до конца основного времени.

Товарищеские матчи

Голы: Абдулкадыров, 53, Лусиано, 61, Филюшин, 72, Воронов, 86 - Горбунов, 62.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Кармо, Фиров, Козлов, Алвес, Олейников, Мусаев, Лусиано.

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