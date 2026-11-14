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"Спартак" и "Краснодар" заинтересовались вратарём "Рубина" - источник

Голкипер "Рубина" Евгений Ставер попал в сферу интересов "Спартака" и "Краснодара".
Фото: ФК "Рубин"
Контракт Ставера с казанской командой рассчитан до лета 2027 года. При этом "Спартак" может предпринять попытку подписать футболиста уже зимой, если руководство останется недовольно игрой Александра Максименко, а продление соглашения с ним окажется слишком затратным. Об этом сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

"Краснодар", в свою очередь, изучает варианты на вратарском рынке на случай возможного ухода Станислава Агкацева, которым интересуются европейские клубы.

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