Контракт Ставера с казанской командой рассчитан до лета 2027 года. При этом "Спартак" может предпринять попытку подписать футболиста уже зимой, если руководство останется недовольно игрой Александра Максименко, а продление соглашения с ним окажется слишком затратным. Об этом сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.
"Краснодар", в свою очередь, изучает варианты на вратарском рынке на случай возможного ухода Станислава Агкацева, которым интересуются европейские клубы.
"Спартак" и "Краснодар" заинтересовались вратарём "Рубина" - источник
Голкипер "Рубина" Евгений Ставер попал в сферу интересов "Спартака" и "Краснодара".
Фото: ФК "Рубин"