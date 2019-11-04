Сынишка лидера гонки бомбардиров чемпионата России Александра Соболева привёл в умиление всю футбольную Россию своими просьбами закончить интервью и пойти домой, передают корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.
Форвард сборной России стойко пытался выполнять свои профессиональные обязанности и отвечать на вопросы журналистов, но мучить его долго представители прессы не могли.
Впрочем, на злободневные футбольные вопросы лидер "Крыльев Советов" тоже ответил:
Соболев: не забиваю? Я спокоен. Мяч сам залетит, когда будет нужно (видео)
Cамое милое видео нашего футбола - cын Соболева умоляет папу пойти домой
Сынишка лидера гонки бомбардиров чемпионата России Александра Соболева привёл в умиление всю футбольную Россиию своими просьбами закончить интервью и пойти домой.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»