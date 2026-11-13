Гурцкая перечислил три идеальных клуба для Батракова

"Три идеальных европейских клуба для Батракова?
В такой команде, как "Атлетико" Мадрид, он может играть. И в такой команде, например, может быть, как "Арсенал". Или "Ливерпуль".Ну, мы видим, что там Собослаи играет, почему не может это делать Батраков?" - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале Fonbet.
Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай" в конце лета. Всего за новый клуб полузащитник успел провести 13 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 28 миллионов евро.