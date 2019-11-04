Соболев: не забиваю? Я спокоен. Мяч сам залетит, когда будет нужно (видео)

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал ничью с "Рубином" (0:0) и отметил, что не переживает из-за нескольких матчей без забитых голов

Фото: Rusfootball.info

- Первый тайм? Сейчас не могу ответить. Не знаю, что произошло. Главное, что перестроились во втором тайме, заиграли по-другому.



Что позволило перестроиться? В раздевалке был разговор. Маленько перестроились. Стали по-другому играть, забегали.



Нервозность из-за того, что не забиваю? Да нет, я спокоен. Я не стремлюсь забивать. Если хочешь забить очень сильно, скорее, не получится. Он сам залетит, когда это будет нужно.



- Можно понадеяться, что он залетит в матче со "Спартаком"?



- Очень надеюсь. У "Спартака" сейчас новый тренер, это новые эмоции. Глаза горят, все доказывают. Думаю, с ними очень тяжело будет.



Проблемы с коленом? Всё отлично. Я берег себя в единоборствах? Вам показалось, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.



