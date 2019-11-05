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Тедеско: у Шюррле нет проблем. Это реально очень мотивированный игрок и один из лидеров "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поддержал полузащитника команды Андре Шюррле, который ранее заявил, что в ближайшем будущем может завершить карьеру.

— Что вы думаете, когда игрок в 28 лет говорит такие вещи? У него есть проблемы с ментальностью?
— Абсолютно нет, у него нет проблем. Он не играет, так как у него травма. Я читал это интервью. Первое, что я хочу сказать — он был очень открыт, и это довольно деликатная тема. Он сказал, что когда не играл в "Боруссии", то его посещали такие мысли, мысли, которые шли изнутри — это первое, что я хочу сказать по этой теме.

Второе — я вижу его на тренировках каждый день на протяжении трех недель. Это реально очень мотивированный игрок, который является одним из наших лидеров. Он профессионал, он постоянно думает о своем теле, много работает. Я могу сказать, что он на 100% профессионален и мотивирован, — сказал Тедеско в интервью Sport24.

Напомним, "Спартак" минувшим летом арендовал Шюррле у дортмундской "Боруссии", срок соглашения — один год. В сезоне-2019/20 Андре провел за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.


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Теги: Тедеско Спартак Шюррле
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