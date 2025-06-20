- С руководством РПЛ не общаемся по вопросу "Торпедо". Только вчера новость вышла, и не знаю всех причин. "Урал" готов заменить "Торпедо". У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Не хотелось бы, чтобы "Торпедо" не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили всё-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. Пока эта информация только в прессе, конкретики никакой нет, - передаёт слова Иванова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что руководители московского "Торпедо" - совладелец клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов - были задержаны по обвинению в попытке подкупа судей. В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Екатеринбургский "Урал" завершил сезон Первой лиги на четвёртом месте с 59 очками в 34 играх и в стыковых матчах за право играть в РПЛ уступил грозненскому "Ахмату" (2:1, 0:2).
Григорий Иванов: "Урал" готов заменить "Торпедо" в РПЛ. Любой клуб можем заменить
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал задержание руководителей московского "Торпедо" по обвинению в попытке подкупа судей.
Фото: ФК "Урал"