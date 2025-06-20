- В течение недели вы увидите новых игроков, которые придут к нам в клуб. Это свободные агенты? Это профессиональные игроки в футбол, которые дополнят и усилят команду. Никаких проблем нет. Наоборот, РФС помогает нам полным содействием. Самое главное, что команда формируется. У тренера есть возможность приглашать тех игроков, которых он видит в команде. Всё будет хорошо, - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что новый главный тренер самарских "Крыльев Советов" Магомед Адиев не смог полноценно провести свою первую тренировку с командой, потому что на неё прибыло только 10 футболистов.
В прошедшем сезоне волжане финишировали в Российской премьер-лиге на десятом месте, набрав 31 очко в 30 матчах. После этого клуб покинул главный тренер с июля 2020 года Игорь Осинькин, с которым не был продлён контракт.
Губернатор Федорищев высказался о вероятных трансферах "Крыльев Советов"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о потенциальных новичках "Крыльев Советов", которые должны пополнить клуб в ближайшее время.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева