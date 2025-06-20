- Будет ли при худшем сценарии грустно, что "Торпедо" с выходом в РПЛ лишается финансирования? Почему грустно? Это нормальная ситуация для нашего футбола. Такого было много и будет. Думаю, найдутся люди, которые поддержат "Торпедо" в этой ситуации и не дадут умереть клубу. В этом году много недоразумений в регламенте. Конечно, неприятная история. Но не разобравшись, сейчас никто не даст правильный ответ. Сейчас никто ничего не понимает и не знает, - передаёт слова Семшова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что один из владельцев московского "Торпедо" Леонид Соболев и генеральный директор "автозаводцев" Валерий Скородумов были задержаны по обвинению в попытке подкупа судей. В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
В мае 2025 года не смогли пройти лицензирование для РПЛ из-за финансовых проблем подмосковные "Химки", позднее было официально объявлено о приостановке деятельности клуба.
Семшов: "Торпедо" лишится финансирования? Нормальная ситуация для нашего футбола, такое было и будет
Экс-полузащитник московского "Торпедо" Игорь Семшов высказался о скандале с уголовным преследованием руководства чёрно-белых.
Фото: ПФК "Арсенал"