- Будущее "Торпедо" будет зависеть от расследования. Если все факты с владельцами подтвердятся, конечно, "Торпедо" нужно будет дисквалифицировать. Жаль, не жаль. Если закон нарушен, надо дисквалифицировать. Такое было даже в Италии, когда великий клуб "Ювентус" дисквалифицировали за финансовые махинации и нарушение закона. А в случае с "Торпедо" - тем более, - передаёт слова Наумова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что руководители московского "Торпедо" - совладелец клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов - были задержаны по обвинению в попытке подкупа судей. В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Туринский "Ювентус" из-за коррупционного скандала в итальянском футболе в мае 2006 года был лишён двух предыдущих чемпионств и провёл сезон в Серии B.
Наумов: если факты подтвердятся, "Торпедо" нужно будет дисквалифицировать. Такое было даже в Италии с "Ювентусом"
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал задержание руководителей "Торпедо" за попытку подкупа судей.
Фото: ФК "Локомотив"