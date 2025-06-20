- Это версия следствия, которая в настоящее время поддерживается, расследуется и подлежит доказыванию со стороны правоохранительных органов. Это версия, на которой базируется обвинение. Мы считаем, что события были иные, и роль моего подзащитного Соболева переоценена в этой истории. Он никогда не входил в такие группы и не принимал никакие незаконные решения. Но это наша позиция. Поэтому в любом случае, поскольку они отличны, мы будем доказывать свою версию, а следствие, я так полагаю, свою. Поэтому ничего нового мы не услышали, не увидели. Мы готовы к этой работе по отстаиванию законных интересов своего доверителя, - передаёт слова Алёшкина "Матч ТВ".
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигуранты уголовного дела по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершённое организованной группой), в связи с которым ранее были задержаны руководители московского "Торпедо" - владелец клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов, пытались повлиять на результаты как минимум трёх матчей, предлагая крупное денежное вознаграждение главному судье.
Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.
МВД России: руководители "Торпедо" пытались повлиять на результат как минимум трёх игр
Адвокат владельца "Торпедо" - о заявлении МВД: это версия следствия. Мы считаем, что события были иные
Адвокат владельца "Торпедо" Леонида Соболева Андрей Алёшкин прокомментировал заявление официального представителя МВД России Ирины Волк о действиях руководства клуба.
Фото: ФК "Торпедо"