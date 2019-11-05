На укравших фигурку Дзюбы девушек завели уголовное дело: у нас просто нет мужика в доме

"Дзюба — молодец, он вообще наш герой. Нам сейчас паяют статью. Помогите реально, кто чем может: посты, репосты, пишите Дзюбе… Дзюба, кстати, привет! Спасибо за смайлики. Если б ты мог нам помочь: морально или физически… Они говорят, что мы хотели тебя украсть. На самом деле мы просто хотели похулиганить. У нас просто нет мужика в доме, и мы решили заиметь тебя", - сказали девушки в видеобращении.
"Дзюба, если б ты мог нам помочь: морально или физически… Мы просто хотели похулиганить". pic.twitter.com/ZaAvwYa4sd— Александр (@optaluna) November 5, 2019