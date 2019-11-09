Хусаинов: как вообще арбитр матча "Рубин" - "Динамо" попал в судейство?

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура РПЛ с "Динамо".



Фото: ТАСС