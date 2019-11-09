"Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: "Как он вообще попал в судейство?" В этом игровом эпизоде умышленно действовал Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. "По просьбе трудящихся», он показал Зуеву вторую жёлтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.
Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуева, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Хусаинов: как вообще арбитр матча "Рубин" - "Динамо" попал в судейство?
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ТАСС
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