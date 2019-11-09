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Миладинович: конечно, у нас плохое настроение. ЦСКА нужно побеждать

Защитник "Сочи" Иван Миладинович поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА, сообщает корреспондент Rusfootball.info.

- Как настроены на игру с ЦСКА? Что нужно сделать, чтобы победить?

- На этой неделе после плохой игры с "Тамбовом" команда хороша настроилась. Нужно было быстро забыть эту игру и начать готовиться к ЦСКА. Если покажем свой уровень, то сможем завтра победить.

- В СМИ пошла информация, что для Точилина этот матч станет последним, если команда не выиграет.

- Ничего об этом не слышал. Мы нормально работали, тренировались. Будем играть все за одного.

- Как-то особо на матч настраивались?

- Приезжает большой клуб. На каждую игру мы полностью настраиваемся.

- Каждому футболисту и тренеру задаем вопрос, почему не получается выиграть, учитывая, что у команды хороший состав. Какая причина неудач "Сочи"?

- Честно, не знаю. Нам просто в игре с "Тамбовом" не повезло. У нас было более 20 моментов. Надеюсь, что получится. Конечно, у нас плохое настроение.

- Может быть вам нужно сделать какой-то необычный шаг? "Краснодар" режет на удачу барана...

- Нет, об этом не думали.

- Сейчас можно сказать, что главная задача "Сочи" - борьба за выживание?

- Я не думаю об этом. Надеялся, что будем бороться за верховые места. Разница не большая, все возможно.

- Нет опасения, что команда может покинуть РПЛ?

- Нет, не допускаем.

- У команды есть психологические проблемы?

- У меня лично нет. Понятно, что у нас плохая серия и кто-то плохо настроен. Не знаю...

- Ничья с ЦСКА будет хорошим результатом?

- Ничья - хороший результат. Но нужна победа и настраиваемся только на победу.


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Теги: Миладинович Сочи ЦСКА
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