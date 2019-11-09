Защитник "Сочи" Иван Миладинович поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА, сообщает корреспондент Rusfootball.info.
- Как настроены на игру с ЦСКА? Что нужно сделать, чтобы победить?
- На этой неделе после плохой игры с "Тамбовом" команда хороша настроилась. Нужно было быстро забыть эту игру и начать готовиться к ЦСКА. Если покажем свой уровень, то сможем завтра победить.
- В СМИ пошла информация, что для Точилина этот матч станет последним, если команда не выиграет.
- Ничего об этом не слышал. Мы нормально работали, тренировались. Будем играть все за одного.
- Как-то особо на матч настраивались?
- Приезжает большой клуб. На каждую игру мы полностью настраиваемся.
- Каждому футболисту и тренеру задаем вопрос, почему не получается выиграть, учитывая, что у команды хороший состав. Какая причина неудач "Сочи"?
- Честно, не знаю. Нам просто в игре с "Тамбовом" не повезло. У нас было более 20 моментов. Надеюсь, что получится. Конечно, у нас плохое настроение.
- Может быть вам нужно сделать какой-то необычный шаг? "Краснодар" режет на удачу барана...
- Нет, об этом не думали.
- Сейчас можно сказать, что главная задача "Сочи" - борьба за выживание?
- Я не думаю об этом. Надеялся, что будем бороться за верховые места. Разница не большая, все возможно.
- Нет опасения, что команда может покинуть РПЛ?
- Нет, не допускаем.
- У команды есть психологические проблемы?
- У меня лично нет. Понятно, что у нас плохая серия и кто-то плохо настроен. Не знаю...
- Ничья с ЦСКА будет хорошим результатом?
- Ничья - хороший результат. Но нужна победа и настраиваемся только на победу.
Миладинович: конечно, у нас плохое настроение. ЦСКА нужно побеждать
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