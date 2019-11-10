Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0).
"Плохо, что не выиграли, моменты у нас были. К судье сегодня есть вопросы, был момент с рукой, и серьезный вопрос по моменту с Деспотовичем. К Вилкову много критики было по ходу сезона, он уже ошибался с "Зенитом" и ЦСКА, теперь с нами. В центре у него вроде все нормально, а в штрафной появляются вопросы.
Если сравнивать с тем, где мы находились в начале сезона, то восьмое место — это нормально. Сейчас все подровнялись, с шестого по последнее место каждый может оказаться где угодно. Это интересно, каждый матч требует максимальной самоотдачи. Но лучше бы, чтобы судья помогал не командам, а игре, чтобы побеждал сильнейший. Если есть нарушение, значит, нужно свистеть.
Болельщики сегодня остались недовольны, я шел вместе с ними, они спрашивали про судейство: "Это что вообще такое?" Все видели эти моменты", - цитирует Столыпина Sport24.ru.
Столыпин: Вилков уже ошибался с "Зенитом" и ЦСКА, теперь в матче "Оренбурга"
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