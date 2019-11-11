Дриусси: скучаю по игре на острие атаки, но полностью доволен новой ролью

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси, для которого матч против тульского «Арсенала» (1:0) стал cотым за клуб, рассказал о своей роли в команде и главном событии, пережитом в России.



Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»