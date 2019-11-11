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Дриусси: скучаю по игре на острие атаки, но полностью доволен новой ролью

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси, для которого матч против тульского «Арсенала» (1:0) стал cотым за клуб, рассказал о своей роли в команде и главном событии, пережитом в России.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
— Раньше вы были нападающим, теперь полузащитник с большим объемом работы не только в созидании, но и в обороне. Вам это нравится?

— Буду честен — я скучаю по игре на острие атаки, где выступал с самого детства. Но такой мою роль видит главный тренер, такие задачи он ставит передо мной, и я стараюсь помогать команде, где бы ни играл. Пусть не удается забивать много голов, но у меня есть другие важные обязанности — всегда находить хорошую позицию для приема мяча и взаимодействия с партнерами, сохранять баланс при выходе из обороны в атаку, доставлять мяч вперед. И я полностью доволен своей новой ролью на поле, хотя есть еще много вещей, над которыми нужно хорошо поработать.

— Следите за тем, что о вас пишут и говорят?

— Мне бы очень хотелось, но я пока не могу читать по-русски! Кстати, а что пишут? Только хорошее? Пойдет!

Наиболее запомнившееся событие в «Зените»? Чемпионство. Приехать в совершенно новую страну и культуру — далеко от моего дома, с другим климатом — и адаптироваться к ней было очень непросто, поэтому завоеванный титул приобрел для меня особенную ценность. Я всегда буду помнить его и то, как мы шли к золоту. Эмоции от празднования в самолете — это на всю жизнь, — приводит слова Дриусси пресс-служба «Зенита».


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Теги: Дриусси Зенит
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