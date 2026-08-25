В матче третьего раунда Пути регионов арбитр Никита Морозов пять раз указывал на одиннадцатиметровую отметку, сообщает пресс-служба турнира.
Два пенальти получили хозяева, ещё три были назначены в пользу "Амкара". Все пять ударов завершились голами.
Основное время встречи в Кирове закончилось со счётом 4:4, а в серии пенальти сильнее оказалось "Динамо" - 5:4. В четвёртом раунде команда сыграет дома с КАМАЗом.
В Кубке России установлен рекорд по количеству назначенных пенальти за матч
Кировское "Динамо" и пермский "Амкар" установили рекорд Кубка России по числу пенальти, назначенных в основное время.
Фото: Кубок России