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"Факел" объявил о подписании защитника

Воронежский "Факел" усилил линию обороны Клэйтоном Сампайо.
Фото: ФК "Факел"
26-летний центральный защитник "Интернасьонала" будет выступать за российский клуб на правах аренды. За переход бразильца воронежцы не платили. В договоре предусмотрена возможность последующего выкупа футболиста, однако обязательной эта опция не является.

Сампайо принадлежит "Интернасьоналу" с 2024 года и провёл за команду 26 матчей без результативных действий.

После пяти туров РПЛ "Факел" с двумя очками занимает 15-е место.

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