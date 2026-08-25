"Факел" объявил о подписании защитника

Воронежский "Факел" усилил линию обороны Клэйтоном Сампайо.



Фото: ФК "Факел"

26-летний центральный защитник "Интернасьонала" будет выступать за российский клуб на правах аренды. За переход бразильца воронежцы не платили. В договоре предусмотрена возможность последующего выкупа футболиста, однако обязательной эта опция не является.



Сампайо принадлежит "Интернасьоналу" с 2024 года и провёл за команду 26 матчей без результативных действий.



После пяти туров РПЛ "Факел" с двумя очками занимает 15-е место.