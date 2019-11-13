Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном возвращении в сборную России голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
"Я не знаю, уговаривал ли Черчесов Игоря. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет.
Правда ли, что он не может совмещать выступления за сборную и клуб из-за травмы колена? В принципе, так оно и есть. Насколько я знаю, врачи порекомендовали Игорю сосредоточиться на ЦСКА. В противном случае он мог преждевременно завершить карьеру. Нагрузки слишком большие.
Повторюсь, это его выбор. И он примет решение, которое посчитает нужным. Ни я, ни тренеры сборной, ни журналисты на него не повлияют. Я бы, конечно, хотел бы видеть Акинфеева первым номером сборной. Буду только рад, если физическая форма позволит ему вернуться", - цитирует Чанова "Советский спорт".
Чанов: ни я, ни тренеры, ни журналисты не повлияют на решение Акинфеева о возвращении в сборную
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»