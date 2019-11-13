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Чанов: ни я, ни тренеры, ни журналисты не повлияют на решение Акинфеева о возвращении в сборную

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном возвращении в сборную России голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

"Я не знаю, уговаривал ли Черчесов Игоря. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет.

Правда ли, что он не может совмещать выступления за сборную и клуб из-за травмы колена? В принципе, так оно и есть. Насколько я знаю, врачи порекомендовали Игорю сосредоточиться на ЦСКА. В противном случае он мог преждевременно завершить карьеру. Нагрузки слишком большие.

Повторюсь, это его выбор. И он примет решение, которое посчитает нужным. Ни я, ни тренеры сборной, ни журналисты на него не повлияют. Я бы, конечно, хотел бы видеть Акинфеева первым номером сборной. Буду только рад, если физическая форма позволит ему вернуться", - цитирует Чанова "Советский спорт".


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Теги: Чанов Акинфеев Сборная России
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