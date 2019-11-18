Тихонов: да если бы Федун не финансировал "Спартак", даже место в РПЛ было бы под угрозой!

Бывший футболист и экс-тренер "Спартака" Андрей Тихонов поддержал владельца московского клуба Леонида Федуна. Соответствующее заявление Тихонов сделал, отвечая на вопрос о том, верит ли он в нового главного тренера и новый менеджмент красно-белых.

Фото: "Спорт-Экспресс"