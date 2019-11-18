"Если говорить о менеджменте, то надеюсь увидеть, за что были заплачены 18 млн евро за Гуса Тиля. И особенно меня удивляют разговоры о том, что нужно передать клуб в управление болельщикам, а все беды "Спартака" от Леонида Федуна. Да если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ было бы под угрозой! А уж о том, чтобы "Спартак" имел такой стадион, можно было бы только мечтать", — цитирует Тихонова "Спорт уик-энд".
После 16 туров этого сезона РПЛ "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице с 15-очковым отставанием от лидирующего "Зенита".
Тихонов: да если бы Федун не финансировал "Спартак", даже место в РПЛ было бы под угрозой!
Бывший футболист и экс-тренер "Спартака" Андрей Тихонов поддержал владельца московского клуба Леонида Федуна. Соответствующее заявление Тихонов сделал, отвечая на вопрос о том, верит ли он в нового главного тренера и новый менеджмент красно-белых.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»