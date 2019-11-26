Бывший футболист и тренер московского "Локомотива" Владимир Маминов прокомментировал слухи о возвращении в клуб на должность спортивного директора.
"Думаю, это чья-та злая шутка", - цитирует Маминова "Чемпионат".
В бытность игроком Маминов защищал цвета "Локомотива" на протяжении всей карьеры, с 1992 по 2008 год. В период с 2001 по 2005 год Владимир вызывался в сборную Узбекистана. После окончания карьеры остался в стане "железнодорожников", перейдя на тренерскую работу. С 2009 по 2011 год экс-полузащитник входил в штаб команды, успев за это время дважды исполнить обязанности главного тренера. Впоследствии возглавлял "Рубин", "Химки" и "Солярис". Последним местом работы Маминова была "Тюмень", которую он покинул в прошлом году.
Маминов назвал слухи о назначении спортивным директором "Локомотива" злой шуткой
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