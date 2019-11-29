» » Тедеско: считаю, что Шюррле находится в отличной форме

Тедеско: считаю, что Шюррле находится в отличной форме

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выразил мнение, что полузащитник Андре Шюррле находится в хорошей форме, несмотря на критику.

"Я считаю, что Шюррле находится в отличной форме. Думаю, вы заметили, что у нас было много голевых моментов в прошлом матче. Если говорить о нападающих, то у нас есть ещё Понсе, Ларссон, Мирзов, и каждую неделю мы должны принимать решения о том, кто сыграет. Андре провёл замечательную работу перед матчем с "Уралом" и хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону. И я считаю, этот выбор был правильным.

В последних шести матчах мы хотели атаковать, благо у нас есть для этого футболисты. В этом вопросе необходимо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу пример – матч "Барселона" – "Боруссия". Были моменты, когда Дортмунд действительно классно владел мячом и игроки "Барселоны" страдали, но это страдание вознаграждалось впоследствии. В футболе надо быть гибким, уметь играть как в атаке, так и в обороне", — передаёт слова Тедеско "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Шюррле Спартак Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов
Тедеско: никаких изменений в тренерском штабе "Спартака" зимой не будет 2
"Ливерпуль" представил план увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысяч зрителей
Тедеско: считаю, что Шюррле находится в отличной форме 2
Тедеско: не слышал про назначение Вилкова, это не так важно для меня 1
Семак: "Зенит" примерно понимает, как играет "Спартак" при Тедеско 6
Тедеско прокомментировал слова Дзюбы о войне между "Спартаком" и "Зенитом" 3
Уткульбаев и Меньщиков – лучшие тренеры ноября в ФНЛ
"Барселона" может лишиться Дембеле на 3 месяца
Эти еврокубки – крах. ЦСКА даже может установить историческое достижение 1
Владелец "Арсенала" Кронке прокомментировал увольнение Эмери
Юнберг назначен временным главным тренером "Арсенала" 2
"Арсенал" объявил об отставке Эмери 7
Джеррард: я фанат Месси № 1, но ван Дейк заслужил "Золотой мяч"
Число судей, которые могут работать на матчах РПЛ с VAR, увеличилось до 10
Все игроки "Спартака", кроме Гулиева, тренируются в общей группе 1
Сборная России поздравила "Барселону" со 120-летием голом Аршавина 8
Бывший полицейский признан невиновным в гибели 96 болельщиков "Ливерпуля" 2
Бонуччи: хотел бы избежать встречи с "Тоттенхэмом" Моуринью в плей-офф ЛЧ
Эксперт: Эмери потерял доверие игроков "Арсенала", он не способен их мотивировать
Виллиан: я счастлив в "Челси" и хочу остаться, но ситуация в руках руководства
Владельцы "Манчестер Сити" приобрели восьмой клуб
Фабиньо может пропустить до 10 матчей "Ливерпуля" из-за травмы
Глушаков: главное, чтобы не отобрали деньги у моих детей
Карпин: все поражения и неудачи "Ростова" — моя вина 7
Московские клубы второй год подряд не сыграют в плей-офф еврокубков 1
Инфантино предложил создать лигу из 20 лучших клубов Африки 1
Сулейманов: "Краснодар" ничего не позволил создать "Базелю" и должен был побеждать крупнее 3
Камболов: теперь бы "Краснодару" и в Испании не подкачать 2
Де Вильена: выйти из группы ЛЕ — не такая и трудная задача для "Краснодара" 1
Все новости