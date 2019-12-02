Грушевский: здесь ВАР есть, там ВАРа нет... у нас чудаковатый чемпионат

- Думаю, есть какая-то закономерность в том, что проиграли в этом туре ЦСКА и "Локомотив", также уступившие в своих матчах на международной арене на уходящей неделе, - начал Грушевский. - Эти результаты психологически и физически повлияли на оба коллектива не в лучшую сторону. Тот же "Зенит", успешно отыгравший с "Лионом", вчера здорово смотрелся в матче против "Спартака", даже оставшись в меньшинстве.
Кроме того, очень хорошо сыграл "Арсенал", почти идеально. У ЦСКА были моменты, их можно было реализовывать, матч мог сложиться иначе, но этого не случилось, и туляки этим воспользовались. Гости здорово отыграли в обороне, но нельзя сказать что они там отсиживались, у них и прессинг хорошо работал, и в атаку они старались выбегать. В общем, "Арсенал" смотрелся очень достойно, и если эта команда не наиграла на победу, то отобрать у ЦСКА очки они заслуживали.
Что касается вероятного офсайда в эпизоде с голом... на глаз определить вне игры довольно непросто, скажем прямо, хотя это было возможно, учитывая что Луценко находился около центральной линии перед своим рывком к нашей штрафной. Был бы ВАР, наверное, это помогло бы разобраться, но у нас чудаковатый чемпионат: тут играем - там не играем, тут ВАРим - там не ВАРим, тут Вилков - там Мешков, тут моменты разбираем - там не разбираем... очередной большой привет отвечающим за это людям.
Но если отталкиваться от того, что ВАР сегодня отсутствовал, хотя ещё вчера был на матче "Зенит" - "Спартак", то разглядеть офсайд Луценко было крайне сложно. Так что претензий к судьям по этому эпизоду нет. Есть только претензии к добавленным четырём минутам ко второму тайму, где-то 4 минуты туляки только пролежали в концовке матча, поэтому нужно было накинуть ещё. Но эти разговоры в пользу бедных.
Ещё одна причина нашего поражения - во втором тайме мы сыграли хуже, чем в первом. Был хороший удар Влашича, ну и упустил момент Чалов. А так, игра у нас не шла, замены чуть улучшили происходившее на поле, но значительно на игру не повлияли. Поэтому нужно признать справедливость победы "Арсенала", хотя, вероятно, ничья была бы по игре. Но с ЦСКА такое часто бывает в этом сезоне, реализация моментов требует существенной поправки с нашей стороны. Ну и во втором тайме нам вновь не хватало сил.
Из положительных моментов хотел бы отметить игру вернувшегося в основу Дзагоева. Пусть не всё у Алана получалось, но от матча к матчу, если будет без травм, он наберёт. Я очень рад, что он вернулся и играет.
Предстоящий матч против "Краснодара" будет крайне важен. Время для восстановления к игре есть, поэтому нужно постараться провести хороший матч и добиться приемлемого результата. Вся борьба впереди. "Зенит" на ближайшие туры может чувствовать себя комфортно, но что будет ниже - нужно смотреть. Для ЦСКА ничего не потеряно даже в борьбе за второе место, поэтому будем надеяться на успешные результаты команды, ну и на зимней перерыв, который должен помочь "армейцам".
Грушевский: здесь ВАР есть, там ВАРа нет... у нас чудаковатый чемпионат
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Арсенала" (0:1) в 18-м туре Премьер-Лиги.
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