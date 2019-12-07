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Олссон: второе место – неплохо для "Краснодара", но мы отстали от "Зенита" на 10 очков

Шведский полузащитник "Краснодара" Кристофер Олссон прокомментировал матч с ЦСКА, который закончился ничейным результатом.

– Насколько принципиальный матч это был для вашей команды после поражения в Москве от "армейцев"?
– Да, конечно. Мы проанализировали ту игру, вынесли из неё уроки. Сегодня мы подготовились по-другому: прессинговали соперника не так, как обычно. В первом тайме мы не так были успешны, но во второй половине стали лучше играть.

– Сегодня команда провела на поле более 100 минут. Согласны ли вы, что такая задержка в принятии решений по VAR оправдана?
– Я ничего не имею против VAR, но сегодня, вы знаете, она слишком много времени у нас забрала. Обычно это происходит куда быстрее. Когда постоянно без пауз, команда набирает инерцию, скорость. А такие перерывы сбавляют общий темп. Это нехорошо.

– 1:1 – это не самое приятное завершение выступлений в чемпионате в этом году? Или то, что команда находится на втором месте, дает удовлетворение?
– И да, и нет. С одной стороны, это неплохо, но от "Зенита" мы отстали на 10 очков. Это тяжело компенсировать. Мы просто слишком много игр, где должны были выигрывать, свели вничью, потеряв 2 очка. Это может сказаться весной на результате.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Олссон Краснодар ЦСКА
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