Это вам не второй состав "Ростова"! Тедеско ошибся, и теперь "Спартак" десятый

Тедеско перед "Ростовом" оказался в крайне непростой кадровой ситуации, связанной с защитниками. Сыграть против дончан из-за дисквалификации не мог ни Кутепов, ни Жиго - основные игроки в схеме Тедеско с тремя центральными.
Коуч "Спартака" решил ситуацию радикально - в пару к Джикии отрядил опорника Крала, бросил на левый фланг Мельгарехо (Айртон разочаровал в Петербурге), а единственным соединительным элементом между обороной и полузащитой определил Умярова, хотя мог оставить с ним Крала, а с Джикией оставить Гапонова.
Вряд ли стоит объяснять, насколько такая формация была рискованной. И насколько интересной.
Куцая опорная зона могла аукнуться москвичам уже в дебюте. Не прошло пяти минут, как с правого фланга Байрамян скатил на одиннадцатиметровую отметку, куда набегал Шомуродов. Узбекский форвард с убойной позиции зарядил на трибуны. Главная (наравне с Соболевым) звезда начала сезона РПЛ не забивала с начала октября.
До этого была возможность пропихнуть мяч мимо Максименко у Норманна, но рикошет красно-белых выручил. После двух полновесных моментов "Спартак" ситуацию стабилизировал, но оставался без дивидендов в атаке. Ларссон пару раз хорошо стартовал на правом фланге, но каждый раз принимал не те решения в заключительной трети.
Поскольку на поле было довольно скучно, "Матч Премьер" не стеснялся показывать визуальные акции хозяйских фанатов. связаны они были, естественно, с работой полиции в Санкт-Петербурге неделю назад. Правда, насчёт акции с уходом фанатом комментаторы снова деликатно умолчали.
Как-то так. #СпартакРостов pic.twitter.com/92haZ6vPqY— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) December 8, 2019
Если за позиционный просчёт Умярова "Ростов" простил, то вот за подаренный перед штрафной мяч уже нет. Байрамян перехватил, бросил на Ионова, после чего пошла подача в штрафную. Шомуродов дезориентацией защитников не воспользовался (попал в штангу), а Зайнутдинов на добивании шансов Максименко не оставил.
"Ростов" повёл, и матч вновь перешёл в стадию, когда интереснее было следить за фанатскими историями, а не максимально осторожным перемещением мяча по полю. Инициировать "Ростов" больше не пытался, а у "Спартака" это получалось не очень: оборона южан справлялась с фланговыми забегами хозяев.
Фанаты "Спартака" на 30-й минуте поле, как и планировались, покинули. Так же поступили гости из Ростова.
Поехали pic.twitter.com/32DCgwIqK2— Максим Пахомов (@mpahoomov) December 8, 2019
Единственный момент "Спартака" в первом тайме запорол неловкий Мирзов, но куда большую ответную любезность проявил "Ростов". Умяров привёз на ровном месте пенальти (катастрофический провал Тедеско по итогам первого тайма). Попов пошёл бить одиннадцатиметровый, но спижонил и швырнул мяч прямо в руки Максименко. Первый пенальти в сезоне вратарь "Спартака" взял уверенно.
Учитывая, что Шомуродов не забил, но посадил обоих центральных защитников красно-белых на жёлтые, ситуация для "Спартака" могла стать катастрофической. Но бездарное исполнение оставило хозяевам все шансы на исправление ситуации.
Гениальный Песьяков и Понсе, который забивает, когда уже не нужно
Во втором тайме главные действующие лица сменились. "Спартак" вышел накаченный и мощно провёл несколько минут после возобновления матча. Был хороший момент у Мирзова - но дальний угол страховал Сергей Песьяков. А сразу после этого "Ростов" забил очень лёгкий мяч.
Крал выдернулся слишком высоко, Байрамян после игры головой чеха бросил на убегавшего Шомуродова. Тот прошмыгнул мимо Зобнина и Джикии и выдал максимально изящную голевую на Ионова. Максименко не успел на перехват, и нападающий расстреливал пустой угол.
До 70-й минуты "Спартак" дважды мог вернуться в игру, но Понсе оба своих момента запорол. Точнее, отличиться аргентинцу не дал вратарь Песьяков, который тащил даже с повреждением.
А потом защитники красно-белых прозевали при угловом Чистякова, который сделал счёт разгромным. "Спартак" вроде бы сразу один мяч отыграл (всё-таки отличился Понсе), но моментально в унизительное положение москвичей вернул Зайнутдинов, оформивший дубль. Четвертую голевую атаку, кстати, разгонял опять Байрамян - гений матча.
Конечно, никаких шансов на спасение у Тедеско не было. Он ошибся с Умяровым, из-за чего проиграл первый тайм, и его команда была вынуждена играть после перерыва по чужому сценарию. У "Спартака" одна победа и три поражения в последних пяти матчах.
И десятое место в турнирной таблице. На одно очко отстаёт "Тамбов", который считался на старте сезона главным кандидатом на вылет. Это дно.
Фото: twitter.com/championat, ФК "Ростов", ФК "Спартак"