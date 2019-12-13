Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном новом контракте нападающего сборной России Артема Дзюбы с "Зенитом".
"Дзюба, понимая, что это его последний контракт, постарается выжать из него максимум. Ему, во-первых, нужен максимальный срок, а во-вторых, он понимает, что зарплата вряд ли будет увеличена. Думаю, юрист Дзюбы будет просить какой-то бонус за подписание.
Переподписывать контракт Дзюба захочет на четыре года. Я думаю, что его реально подписать на три года. Если "Зенит" пойдет на это, то будет очень хорошо. Если "Зенит" возьмет паузу, то это будет рискованно, поскольку Дзюба уже имеет право договариваться — цитирует Наумова "Спорт День за Днем".
В начале декабря в СМИ появилась информация, что Дзюба подписал новый контракт с "Зенитом". Отмечалось, что по этому соглашению 31-летний форвард сохранит условия сотрудничества с петербургским клубом: зарплата футболиста составит 3,6 млн евро в год, контракт заключен по схеме "2+1". Позже в клубе опровергли эти сведения.
Действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до июля 2020 года.
Экс-президент "Локомотива": Дзюба постарается выжать максимум из нового контракта с "Зенитом"
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