После 19 туров армейцы занимают 4-е место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
"Гонка не окончена, пока у нас есть игры, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с "Зенитом", у которого сейчас преимущество по очкам. Но мы в гонке! Сейчас ЦСКА делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача — побеждать в каждом матче!" — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.
Влашич: борьба за титул РПЛ не окончена, ЦСКА в гонке!
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил итоги первой части сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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