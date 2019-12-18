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Экс-президент "Рубина": я изначально был против назначения Шаронова

Бывший президент "Рубина" Камиль Исхаков поделился мнением об уходе Романа Шаронова с поста главного тренера казанского клуба.

"Если вы спрашиваете насчёт увольнения Шаронова, то тут, раз уже событие произошло, могу сказать откровенно. Я изначально был против назначения его тренером в основную команду. Я ведь знаю Романа давным-давно, с первых дней в "Рубине" с 1999 года. Как игрока я его очень ценю, он "Рубину" многое дал, но и клуб тоже сделал из него игрока. И как человек, и как друг и товарищ, он, несомненно, тоже хорош.

Но даже то, что он не обучался на тренерских курсах и не имеет лицензии Pro, дающей юридическое право называться главным тренером клуба Премьер-Лиги, — это ведь тоже показатель. Да и по результатам работы в юношеских и молодёжной командах "Рубина" я не видел в нём готового главного тренера для основной команды. Так что считаю, что его назначение всё же было ошибкой — Роман не был готов к работе в большом футболе. Было понятно, что на высоком уровне он клуб не сохранит, не говоря уже о том, что достичь больших результатов", — приводит слова Исхакова Sntat.


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Теги: Рубин Шаронов
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