"Авангард" арендовал воспитанника "Краснодара" Агеева

Полузащитник белгородского "Салюта" Александр Агеев перешел в "Авангард" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба курского клуба.



23-летний Агеев является воспитанником "Краснодара", но за основную команду "быков" провел лишь три матча, отметившись одним голом.



В первой половине нынешнего сезона Агеев был признан лучшим игроком "Салюта" по опросу болельщиков. Всего на его счету 7 голов и 11 результативных передач в 47 встречах за "Салют".