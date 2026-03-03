"Акрон" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Оренбургом"

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС.

Фото: ФК "Акрон"

- Мы обратились в ЭСК РФС по пенальти, назначенному в наши ворота, неназначенному пенальти в ворота "Оренбурга" и не засчитанному из-за офсайда голу, - приводит слова Клюшева "СЭ"

По словам Клюшева, клуб обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с "Оренбургом".В 19 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 0:2. В первом тайме главный арбитр отменил назначенный пенальти в ворота тольяттинцев после видеопросмотра, а также отменил гол Артема Дзюбы из-за офсайда.Во втором тайме арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "Акрона" за игру рукой в своей штрафной.По итогам 19 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 набранным баллом, оренбуржцы располагаются на 14 строчке с 15 очками в своем активе.